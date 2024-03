EILMELDUNG 09:19 Uhr

Tesla-Produktion bei Berlin steht still - Fabrik evakuiert

Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden.