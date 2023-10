Dax zögert mit einer Erholung

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem kleinen Plus in den Anfangsminuten lag er zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 15.090,32 Punkten. Er knüpfte damit nicht an die Erholung an, die am Vortag nach dem frühen Fall unter die 15.000-Punkte-Marke im Tagesverlauf eingesetzt hatte.

Der MDax, der am Mittwoch auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, erholte sich unterdessen weiter. Mit