Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Der Dax notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus bei 15.955,04 Punkten, nachdem er tags zuvor unter die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten abgerutscht war und um gut 0,5 Prozent nachgegeben hatte. Der MDax sank am Dienstag um 0,7 Prozent auf 26.928,05 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.