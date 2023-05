Börse in Frankfurt

Der nahende "Tag X" im US-Schuldenstreit könnte die Finanzmärkte in der neuen Woche noch stärker unter Druck setzen. Am Donnerstag ist es soweit: "Sollten sich Demokraten und Republikaner nicht zusammenraufen, wird den Vereinigten Staaten das Geld ausgehen", schreibt Aktienstratege Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Einstweilen heißt es daher: In die Defensive gehen."