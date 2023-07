EILMELDUNG 15:02 Uhr

IWF: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,3 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen. Das geht aus der am Dienstag aktualisierten IWF-Prognose für die Weltwirtschaft hervor. Im April hatte der IWF einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1 Prozent vorausgesagt.