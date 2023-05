Zwischen Zinsentscheiden wichtiger Notenbanken ist der Dax am Donnerstag unter Druck geraten. Der Leitindex weitete sein Minus in den Anfangsminuten mit 15.694,72 Punkten auf 0,76 Prozent aus. Er näherte sich so dem unteren Ende seiner Spanne der vergangenen Wochen, die in der Spitze bis gut 16 000 Punkte gereicht hatte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab am Donnerstag um 0,60 Prozent auf 27.269,08 Zähler nach, auch der Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 fiel.