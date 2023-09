Börse in Frankfurt

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben in einer ersten Reaktion positiv auf die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank reagiert. Der Dax drehte leicht zurück ins Plus auf 15.674 Punkte, nachdem er zeitweise bis auf 15.588 Punkte gesunken war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zuletzt um gut 0,4 Prozent zu.