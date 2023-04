Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag erneut von seiner freundlichen Seite gezeigt. Nach überwiegend erfreulichen Quartalsbilanzen aus den USA baute der Dax am Nachmittag die Gewinne noch etwas aus und lag zuletzt mit 0,77 Prozent im Plus bei 15.912,32 Punkten. Damit rückt die Marke von 16.000 Zählern in Reichweite. Letztmals lag der deutsche Leitindex Anfang vergangenen Jahres über 16.000 Zählern. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstagnachmittag um 1,07 Prozent auf 28.135,97 Zähler nach oben und damit etwas stärker als beim Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um knapp ein Prozent zu.