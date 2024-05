Frankfurt/Main (dpa) - Für den Dax bahnt sich der vierte Gewinntag in Folge an. Nach dem schwachen April ist der Leitindex verheißungsvoll in den Mai gestartet, auch wenn dieser eigentlich als schwacher Börsenmonat gilt. Zum Rekordhoch von 18.567 Punkten fehlen dem Dax nur noch weniger als 100 Punkte.

Schwache Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im März bremsten am Mittwoch das