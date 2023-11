Dax steigt vor Zinsentscheidung in den USA

Der Dax hat am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zugelegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,69 Prozent bei 14.912,71 Punkten. Damit steht er klar über seinem in der Vorwoche erreichten Tief seit März bei 14.630 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte zuletzt ein Plus von 0,19 Prozent auf 24.085,46 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.