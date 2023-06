Frankfurt (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch sein erst wenige Wochen altes Rekordhoch übertroffen. Anleger setzen weiterhin auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA. Spannend wird es dabei am Abend, wenn die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ansteht. Zuletzt stieg der deutsche Leitindex um 0,63 Prozent auf 16.332,16 Punkte. Er baute damit sein bisheriges Jahresplus auf etwa 17 Prozent

