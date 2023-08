Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag schwächere Konjunktursignale weitgehend ignoriert und am Nachmittag weiter zugelegt. Das Interesse richtet sich nun vor allem auf die am Nachmittag ab 16 Uhr erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zur US-Geldpolitik im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole (Wyoming). Am Markt erhofft man sich von der Rede eine Bestätigung, dass der geldpolitische Kurs der Fed ausreichend straff ist.