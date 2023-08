Börse in Frankfurt

Der Dax ist am Donnerstag in Richtung 16.000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex schaffte es nach etwa einer Handelsstunde, die schwelle um einen Punkt zu übertreffen. Zuletzt stand er dann noch 0,58 Prozent höher als am Vortag bei 15.983,56 Punkten. Für den zu Ende gehenden August zeichnet sich damit aber noch ein Monatsverlust von 2,8 Prozent ab.