Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erstmals die Marke von 18.000 Punkten überschritten. Nach Börsenauftakt am Mittwoch stieg der deutsche Leitindex auf 18.001,42 Zähler.

An den Börsen hat sich in jüngster Zeit Euphorie breit gemacht. In einem Rekordlauf hatte der Dax zuletzt beinahe täglich neue Höchststände erreicht. Zwar schwächelt die deutsche Wirtschaft, doch die 40 Konzerne im