Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax stieg am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 17.963,45 Punkte. Dennoch deutet sich damit für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen repräsentiert, gewann am Morgen 0,36 Prozent auf 26.347,16 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund

