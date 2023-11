Auch am letzten Tag der Börsenwoche ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in den Handel gestartet. Größere Impulse jenseits des Atlantiks dürften auch ausbleiben. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt.