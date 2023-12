Frankfurt/Main (dpa) - Seit dem Oktober-Tief bei 14.630 Punkten hat die Jahresendrally den Dax um bis zu fast 15 Prozent nach oben getragen. Mit einem Kursanstieg um gut 20 Prozent seit Jahresbeginn winkt ihm die beste Jahresbilanz seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.

In dieser Woche stehen die letzten wichtigen Leitzinsentscheidungen des Jahres an - am Mittwochabend in Washington und am