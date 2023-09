Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax war mit 26.913,11 Zählern nahezu unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen schaffte es zuletzt mit 0,3 Prozent in die Gewinnzone. In New York zeichnete sich zeitgleich ein leicht positiver Start in den Handel ab.

© dpa-infocom, dpa:230919-99-247088/4