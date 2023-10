Dax stabilisiert über 14.700 Punkten

Börse in Frankfurt

In weiterhin schwierigem Umfeld hat sich der Dax am Montagvormittag zunächst stabilisiert. In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex um 0,45 Prozent auf 14.753,54 Punkte zu. Vor einer Woche war er mit 14.630 Punkten noch auf den tiefsten Stand seit März gesunken.