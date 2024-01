Frankfurt/Main (dpa) - Die Fed will die hohen Leitzinsen so lange beibehalten, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgeht. Das ging aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung hervor. Für die am Vortag schwachen US-Börsen werden indes am Donnerstag ebenfalls leicht erholte Kurse prognostiziert.

Stimmungsdaten aus der Eurozone und Verbraucherpreise