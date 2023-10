Dax stabilisiert nach kurzem Rutsch unter 15.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit März wieder zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Nachdem der Leitindex in der ersten Handelsstunde bis auf 14.948 Punkte abgesackt war, holte er seine Verluste aber auf und setzte sich bis zum Nachmittag ins Plus ab. Zuletzt legte der Dax 0,42 Prozent auf 15.149,32 Zähler zu.