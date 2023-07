EILMELDUNG 11:24 Uhr

Tschechisch-französischer Schriftsteller Milan Kundera gestorben

Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 94 Jahren, wie eine Sprecherin der Mährischen Landesbibliothek in Brünn (Brno) am Mittwoch unter Berufung auf seine Ehefrau bestätigte.