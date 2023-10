Dax schwächelt - Nahostkonflikt im Fokus

Börse in Frankfurt

Am deutschen Aktienmarkt dominiert nach dem schwachen Wochenausklang am Montag zunächst weiter Zurückhaltung. Angesichts einer drohenden Eskalation des Nahost-Konflikts startete der Dax verhalten in den Handel und verlor eine Stunde nach dem Börsenstart 0,52 Prozent auf 15.108,20 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um weitere 0,52 Prozent auf 24.827,84 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent bergab.