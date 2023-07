Am deutschen Aktienmarkt hat die Woche mit leichten Verlusten begonnen. Nach dem insgesamt starken Verlauf der vorherigen Tage nahmen die Anleger in einem allgemein ruhigen und impulslosen Umfeld am Montag Gewinne mit. Zudem hemmten durchwachsene Konjunkturdaten aus China die Kauflust. Die im Verlauf kurzzeitig getestete wichtige Marke von 16.000 Zählern im Dax hielt aber, der deutsche Leitindex ging am Abend mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 16.068,65 Punkten aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 0,49 Prozent tiefer bei 27.724,76 Zählern.