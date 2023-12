Börse in Frankfurt

Nach seinen Gewinnen am Vortag hat dem Dax am Mittwoch die nötige Kraft für eine weitere klare Aufwärtsbewegung gefehlt. Aus dem Handel ging das Börsenbarometer mit minus 0,07 Prozent auf 16.733,05 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte ein Plus von 0,72 Prozent auf 27.353,02 Zähler. Viele Marktteilnehmer haben kurz vor dem Jahresende bereits ihre Bücher geschlossen, und die Handelsaktivität nimmt mit dem nahenden Weihnachtsfest ab.