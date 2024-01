Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax ging es um 0,41 Prozent auf 26.033,60 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,08 Prozent nach.

Nach dem Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag wird die Leitzinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag zum Höhepunkt. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen