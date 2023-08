Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck gestanden. Am Nachmittag rutschte der deutsche Leitindex unter 15.800 Punkte, zuletzt sank er um 1,27 Prozent auf 15.748,96 Punkte. Damit setzt er seine Korrektur vom Rekordhoch bei 16.528 Punkten fort, das er am Montag vergangener Woche erreicht hatte.