Börse in Frankfurt

Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch haben dem Dax am Montag Auftrieb gegeben. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 16.066,15 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,26 Prozent auf 27.225,36 Zähler zu und auch europaweit wurden Gewinne verbucht.