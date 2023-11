EILMELDUNG 15:25 Uhr

Katar: Feuerpause im Gaza-Krieg soll am Freitag um 6 Uhr MEZ beginnen

Die angekündigte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Freitag um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) beginnen. Das sagte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Donnerstag in Doha.