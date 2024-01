Börse in Frankfurt

Überraschend hohe Verbraucherpreise in den USA haben den Dax belastet. Der deutsche Leitindex gab nach den Daten seine Tagesgewinne ab und schloss letztlich mit 0,86 Prozent auf 16.547,03 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Am Vormittag war der Dax noch mit rund 16.840 Punkten an sein Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp über 17.000 Punkten etwas näher herangerückt.