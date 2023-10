Dax nach US-Daten knapp im Plus - FMC belastet MDax

Börse in Frankfurt

Der Dax hat sich nach der Erholungsrally vom Vortag zur Wochenmitte weiter robust präsentiert. Der deutsche Leitindex holte seine anfänglichen Verluste schnell auf und drehte sogar in positives Terrain - am Nachmittag stand er 0,11 Prozent im Plus bei 15.440,83 Punkten. Inflationsdaten aus den USA verpassten ihm zuletzt allerdings einen kleinen Dämpfer.