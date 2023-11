Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax pendelte am Vormittag um die runde Marke von 16.000 Punkten und erklomm zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende August. Zuletzt notierte der Leitindex 0,18 Prozent im Plus bei 16.023,75 Zählern. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund 0,7 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,41 Prozent auf 25.995,16 Zähler.

