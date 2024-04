Frankfurt/Main (dpa) - Im Dax ging die Korrektur weiter, der Leitindex schloss am Freitag 0,56 Prozent schwächer beim Stand von 17.737,36 Punkten. Mit minus 1,1 Prozent verzeichnete er damit seinen dritten Wochenverlust in Folge. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 0,76 Prozent auf 25.989,86 Zähler.

Von seinem Rekordhoch Anfang des Monats bei 18.567 Punkten hat der Dax