Vor der Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten am Abend bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter vorsichtig. Nach drei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax aber wieder leicht zu. Erwartet wird dennoch, dass sich der Leitindex, wie in den Wochen zuvor, nur in einer recht engen Spanne bewegen wird.