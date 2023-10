Dax leicht im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Eine klare Erholung des Dax ist weiterhin nicht in Sicht. Denn der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas geht unvermindert weiter. Auch die Anleger an den Übersee-Börsen zeigten am Mittwoch wenig Risikobereitschaft.

