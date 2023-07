Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts einer im Juni deutlich gesunkenen Inflation in den USA hatte der Dax am Vortag den vierten Gewinntag in Folge verbucht. Lässt die Teuerung in den USA nach, könnte die Zentralbank Fed die restriktive Geldpolitik wieder lockern.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,4 Prozent auf 28.071 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 präsentierte sich