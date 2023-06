Börse in Frankfurt

Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag hat der deutsche Aktienmarkt an seine Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Positive Vorgaben lieferten die US-Börsen vom Vorabend, wo die Anleger vor allem bei Technologiewerten zugegriffen hatten. In Deutschland schwächt sich die Inflation weiter ab. Mit 6,1 Prozent sank die jährliche Teuerungsrate im Mai auf den niedrigsten Stand seit März 2022. Damit wurden die vorläufigen Angaben von vor zwei Wochen bestätigt.