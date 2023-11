Dax legt um 1,5 Prozent zu

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag sehr erfreut auf Quartalsberichte von Unternehmen und die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed reagiert. Die gute Stimmung hob den Dax erstmals seit rund zwei Wochen wieder über 15.000 Punkte. Mit plus 1,51 Prozent auf 15.149,32 Zählern stand der deutsche Leitindex am Nachmittag deutlich über dieser Marke.