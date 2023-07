Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag moderat bergab. Negative Impulse lieferten die am Vorabend schwache US-Technologiebörse Nasdaq sowie enttäuschende Quartalsberichte von SAP und Sartorius. Der Dax büßte am Nachmittag 0,37 Prozent auf 16.144,20 Punkte ein.