EILMELDUNG 09:27 Uhr

Technischer Defekt verursachte wahrscheinlich Brand in Europa-Park

Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei von Dienstag sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Der Brand, bei dem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt wurden, war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen.