Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag im Handelsverlauf seine frühen Gewinne bis zum Mittag weitestgehend gehalten. Der Dax notierte zuletzt mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 15.835,96 Punkte. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen konnte zulegen mit zuletzt 0,65 Prozent auf 27.235,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag zuletzt mit 0,5 Prozent im Plus.