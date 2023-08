Börse in Frankfurt

Die Aussicht auf womöglich weiter steigende Leitzinsen in den USA hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas belastet. Der Leitindex Dax gab um 0,48 Prozent auf 15.714,16 Punkte nach. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.