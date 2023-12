Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Leitindex Dax rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16.666,21 Punkte ab. Die US-Börsen hatten am Mittwoch erst in den späteren Handelsstunden nachgegeben, so dass Europa erst am Morgen darauf reagieren konnte.