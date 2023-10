Dax gibt Gewinne wieder ab

Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der deutsche Leitindex zunächst an die Vortagserholung angeknüpft hatte, gab er seine Gewinne gegen Mittag wieder ab. Am Nachmittag stand ein Minus von 0,53 Prozent auf 15.157,55 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,70 Prozent auf 24.844,36 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent bergab.