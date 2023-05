Nachdem der Dax in den vergangenen knapp zwei Wochen 16.000 Punkte nicht dauerhaft übertroffen hat, könnte dies auch noch eine Weile so bleiben. Auch beim US-Leitindex Dow Jones Industrial wird erst einmal wenig Bewegung erwartet. In der neuen Woche dürften neben weiteren Unternehmenszahlen und frischen Konjunkturdaten vor allem der mögliche Zahlungsausfall der US-Regierung im Anlegerfokus stehen. Am kommenden Donnerstag hat die Deutsche Aktienbörse trotz des Himmelfahrt-Feiertags geöffnet.