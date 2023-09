Börse in Frankfurt

Mit frischem Wind durch die Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax auch heute Stärke bewiesen. Der bereits tags zuvor aufgeblühte Dax näherte sich im Tagesverlauf dicht der Marke von 16.000 Zählern an. Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer mit 0,79 Prozent bei 15.930,24 Zählern, als Stütze erwiesen sich unter anderem die Autowerte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte ging es um 0,48 Prozent auf 27.458,15 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,72 Prozent auf 4310,40 Punkte an.