Börse in Frankfurt

Mit der sechsten Bestmarke in Folge hat der Dax am Donnerstag den Handel aufgenommen. Anleger springen noch immer auf den Rekordzug auf. Im frühen Xetra-Handel erreichte der deutsche Leitindex mit plus 0,2 Prozent bei 17.641 Zählern ein weiteres historisches Hoch. Allerdings könnten mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Europa und den USA die Kauflaune der Investoren im Verlauf des Vormittags etwas dämpfen.