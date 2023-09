Frankfurt/Main (dpa) - Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der Dax trotz der Kursverluste im Handelskorridor der vergangenen Wochen, in denen er sich meist bei 15.600 Punkten stabilisierte, aber an der 16.000-Punkte-Marke seine Grenzen fand.

Im Mittelpunkt steht die allgemeine Erwartung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der US-amerikanischen