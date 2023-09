Dax bleibt wegen Zinssorgen im Abwärtssog

Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Dienstag an seine Vortagesverluste angeknüpft und erneut deutlich nachgegeben. Der deutsche Leitindex schloss am Abend mit 0,97 Prozent im Minus bei 15.255,87 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf erneut auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen war. Verstärkt wurde der Abwärtsdruck ab dem Nachmittag von der ebenfalls schwachen Wall Street, die mit enttäuschenden Konjunkturdaten und einer drohenden Haushaltssperre kämpfte.