Frankfurt/Main (dpa) - Am Montag und Dienstag hatten Konjunktursorgen und hohe Kursverluste im Chemiesektor die Stimmung am Markt getrübt. Gleichwohl hatte sich der Dax recht komfortabel über der Marke von 16.000 Punkten behauptet, nachdem er am Freitag mit 16.427 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

© dpa-infocom, dpa:230621-99-130614/2